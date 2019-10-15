Одна из самых популярных у туристов заброшенных усадеб России расположена в Севастополе

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-15T08:52:04+03:00

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Максимова Дача в Севастополе вошла в тройку самых интересных заброшенных усадеб России.

Рейтинг составил популярный сервис бронирования жилья Tvil.ru по результатам опроса своих пользователей.

- Часто туристы приходят в восторг от заброшенных европейских замков прошлых веков. Однако в России тоже есть потрясающие архитектурные творения, у которых богатая история. Многие из них десятилетиями стоят одинокие и постепенно приходят в негодность, - отметили в компании.

Так, Максимова дача в Севастополе заняла второе место, за нее проголосовали более 18% опрошенных. Уступила пальму первенства она усадьбе Демидова в Санкт-Петербурге (более 27% голосов), а на третьем месте - усадьбы Врангелей (Ленинградская область) и Пасхалова (Тульская область) - по 13,64% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU