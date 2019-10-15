В Крыму начались перебои со связью из-за нагрузки на сети мобильных операторов

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-15T09:35:29+03:00

Все ограничения обещают снять в ближайшее время

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В течение нескольких дней в Крыму ограничили трафик из-за того, что сети не выдерживали аномально высокой нагрузки. За прошедшую неделю она на 20 процентов превысила пиковые значение туристического сезона. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

По этой причине оператор был вынужден ввести ограничения, они коснулись передачи данных.

- В настоящее время источник проблемы уже локализован, и мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям, - рассказал генеральный директор ООО «К-Телеком» Сергей Рубцов.

Министр отметил, что такой скачок трафика действительно является аномалией. Но честные потребители не должны от этого страдать.

- Мы помогли во взаимодействии с федеральными органами власти, я думаю в ближайшее время все восстановится, и передача данных, по заверению наших крымских операторов, войдет в норму, - резюмировал Зырянов.

ИСТОЧНИК KP.RU