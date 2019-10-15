На мысе Фиолент в Севастополе спасатели 18 часов тушили горящий дом
Вечером в понедельник, 14 октября, на мысе Фиолент в Севастополе в садовом товариществе «Скиф» загорелся частный садовый дом.
На место происшествия выехали спасатели.
По прибытии сотрудники МЧС установили, что загорелась кровля садового дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
К счастью, людей в этот момент в помещении не было.
- Благодаря своевременным, слаженным и грамотным действиям пожар удалось оперативно локализовать, - рассказали в севастопольском главке МЧС.
Полностью ликвидировать пожар удалось 18 часов 12 минут.
В тушении возгорания участвовали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU