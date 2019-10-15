На мысе Фиолент в Севастополе спасатели 18 часов тушили горящий дом

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-15T10:55:19+03:00

В тушении участвовали 14 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополе

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Вечером в понедельник, 14 октября, на мысе Фиолент в Севастополе в садовом товариществе «Скиф» загорелся частный садовый дом.

На место происшествия выехали спасатели.

По прибытии сотрудники МЧС установили, что загорелась кровля садового дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К счастью, людей в этот момент в помещении не было.

- Благодаря своевременным, слаженным и грамотным действиям пожар удалось оперативно локализовать, - рассказали в севастопольском главке МЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось 18 часов 12 минут.

В тушении возгорания участвовали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU