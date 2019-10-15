Крымская налоговая нашла двух нарушителей по роликам на YouTube

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-15T11:28:04+03:00

Бизнесмены продавали свою продукцию по видеоблогам и не платили налоги

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Крымская налоговая служба обнаружила двоих предпринимателей, которые незаконно занимались бизнесом и не платили налоги. Один из них выращивал саженцы фундука, а продавал их, записывая ролики на YouTube, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы по Республике Крым.

Налоговики установили, что житель Танкового выращивает саженцы фундука на десяти земельных участках, чтобы после сбывать их в Крыму и за его пределами. Бизнесмен представлялся руководителем организации и использовал зарегистрированный YouTube-канал, чтобы рекламировать продукцию.

При этом у мужчины не было разрешительных документов на ведения бизнеса, и налоги он не платил.

- После предъявления всех доказательств нарушителем добровольно поданы декларации о доходах, - сообщили в налоговой.

Кроме того, выяснилось, что сосед садовода тоже вел нелегальную предпринимательскую деятельность.

Оба бизнесмена-садовода в итоге вышли из тени и задекларировали общий доход в размере 600 тысяч рублей. Затем они уплатили налог в бюджет в полном объеме.

Помимо этого, налоговая выявила двух незарегистрированных бизнесменов из Джанкойского и Красногвардейского районов, на которых трудились больше 200 граждан, собирая выращенную сельхозпродукцию.

- Итогом проверок стали дополнительные поступления 130 тысяч рублей налога на доходы физических лиц, - отметили в налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU