Крымская налоговая нашла двух нарушителей по роликам на YouTube
Крымская налоговая служба обнаружила двоих предпринимателей, которые незаконно занимались бизнесом и не платили налоги. Один из них выращивал саженцы фундука, а продавал их, записывая ролики на YouTube, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы по Республике Крым.
Налоговики установили, что житель Танкового выращивает саженцы фундука на десяти земельных участках, чтобы после сбывать их в Крыму и за его пределами. Бизнесмен представлялся руководителем организации и использовал зарегистрированный YouTube-канал, чтобы рекламировать продукцию.
При этом у мужчины не было разрешительных документов на ведения бизнеса, и налоги он не платил.
- После предъявления всех доказательств нарушителем добровольно поданы декларации о доходах, - сообщили в налоговой.
Кроме того, выяснилось, что сосед садовода тоже вел нелегальную предпринимательскую деятельность.
Оба бизнесмена-садовода в итоге вышли из тени и задекларировали общий доход в размере 600 тысяч рублей. Затем они уплатили налог в бюджет в полном объеме.
Помимо этого, налоговая выявила двух незарегистрированных бизнесменов из Джанкойского и Красногвардейского районов, на которых трудились больше 200 граждан, собирая выращенную сельхозпродукцию.
- Итогом проверок стали дополнительные поступления 130 тысяч рублей налога на доходы физических лиц, - отметили в налоговой.
ИСТОЧНИК KP.RU