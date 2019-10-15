2019-10-15T11:33:01+03:00
Общество

В одном из симферопольских парков появился «льготный день»

Это каждый второй четверг месяца
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Время для бесплатного посещения – с 10.00 до 19.00. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыВремя для бесплатного посещения – с 10.00 до 19.00. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В Детском парке Симферополя появился «льготный день». Его решили делать каждый второй четверг месяца.

Как рассказал директор городских парков Антон Якулевич, ребята из многодетных семей смогут посетить аквариум, зооуголок, а также аттракционы: «Аквариум», «Колесо обозрения», «Орбиту», «Веселые горки», «Детскую железную дорогу», «Цепочную карусель» и «Сюрприз».

- Бесплатные билеты будут выдавать в кассе зооуголка при предъявлении документов, удостоверяющих личность и установленную льготную категорию, - отметил Якулевич.

ВАЖНО

Время для бесплатного посещения – с 10.00 до 19.00. Следующий льготный день – 14 ноября

ИСТОЧНИК KP.RU

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