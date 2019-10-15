2019-10-15T12:12:52+03:00
Общество

Стало известно, когда в Симферополе начнется отопительный сезон

С 15 октября батареи потеплеют в детсадах, школах и больницах
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Батареи потеплеют еще 8 городах республикиБатареи потеплеют еще 8 городах республикиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Симферополе с 15 октября стартует отопительный сезон. Но он распространяется только на детские сады, школы и объекты социальной сферы. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе крымской столицы.

Что касается других муниципалитетов, то батареи теплые уже в Судаке, Джанкойском и Бахчисарайском районах.

- До конца дня еще 8 муниципалитетов должны принять решение о старте отопительного сезона в объектах образования, здравоохранения и социальной сферы, - отметили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

В министерстве отметили, что по традиции раньше всего начинают топить в северных районах республики. Это связно с тем, что, как правильно, там температура ниже на несколько градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымский татарин хочет вернуть себе дом имея на руках только купчую
В одном из симферопольских парков появился «льготный день»
Крымская налоговая нашла двух нарушителей по роликам на YouTube
В Крыму тренируются экипажи «Терминаторов»: Самые яркие моменты учений
На мысе Фиолент в Севастополе спасатели 18 часов тушили горящий дом
Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинскому шпиону, пойманному в Крыму
Опасный гость может укусить: В Ялте поймали ночного «вампира»
В Крыму начались перебои со связью из-за нагрузки на сети мобильных операторов
Одна из самых популярных у туристов заброшенных усадеб России расположена в Севастополе
Погода в Крыму 15 октября: Будет жарко - почти как летом
За неделю симферопольские коммунальщики подлатали 10 улиц
В Крыму водитель «Форда» задавил 43-летнего пешехода