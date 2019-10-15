Стало известно, когда в Симферополе начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-15T12:12:52+03:00

С 15 октября батареи потеплеют в детсадах, школах и больницах

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В Симферополе с 15 октября стартует отопительный сезон. Но он распространяется только на детские сады, школы и объекты социальной сферы. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе крымской столицы.

Что касается других муниципалитетов, то батареи теплые уже в Судаке, Джанкойском и Бахчисарайском районах.

- До конца дня еще 8 муниципалитетов должны принять решение о старте отопительного сезона в объектах образования, здравоохранения и социальной сферы, - отметили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

В министерстве отметили, что по традиции раньше всего начинают топить в северных районах республики. Это связно с тем, что, как правильно, там температура ниже на несколько градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU