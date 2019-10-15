2019-10-15T15:40:31+03:00
Общество

Крымский татарин хочет вернуть себе дом, имея на руках только купчую 1905 года

Ее оформили его прямые родственники
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Мужчина попросил помощи у депутата Госдумы. Фото: пресс-служба Руслана БальбекаМужчина попросил помощи у депутата Госдумы. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека
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К депутату Госдумы РФ Руслану Бальбеку пришел мужчина с купчей. Ее оформили на недвижимость его прямые родственники в 1905 году.

Заявитель спросил, может ли он вернуть права собственности, ведь после депортации их семья лишилась в Крыму всего.

Их семья лишилась всего после депортации. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Их семья лишилась всего после депортации. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Депутат пообещал, что он выяснит, кому сейчас принадлежит это здание, после чего свяжется с мужчиной и скажет, что нужно и можно сделать.

- По словам юриста депутата, если строение находится в государственной или муниципальной собственности, то есть возможность положительного решения для заявителя, - отметили в пресс-службе депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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