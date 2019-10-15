Крымский татарин хочет вернуть себе дом, имея на руках только купчую 1905 года
К депутату Госдумы РФ Руслану Бальбеку пришел мужчина с купчей. Ее оформили на недвижимость его прямые родственники в 1905 году.
Заявитель спросил, может ли он вернуть права собственности, ведь после депортации их семья лишилась в Крыму всего.
Их семья лишилась всего после депортации. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека
Депутат пообещал, что он выяснит, кому сейчас принадлежит это здание, после чего свяжется с мужчиной и скажет, что нужно и можно сделать.
- По словам юриста депутата, если строение находится в государственной или муниципальной собственности, то есть возможность положительного решения для заявителя, - отметили в пресс-службе депутата.
ИСТОЧНИК KP.RU