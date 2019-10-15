Двух крымчан ограничили в родительских правах за равнодушие и злоупотребление спиртным
Жителей Красноперекопска ограничили в родительских правах на 12-летнего ребенка. Такое решение принял Красноперекопский районный суд, передает пресс-служба управления Судебного департамента в Республике Крым.
Согласно материалам дела, несовершеннолетний ребенок с первого класса проходит обучение в школе-интернате. Все это время отец забирал мальчика только на каникулы, а на учебу возвращал с опозданием в несколько недель.
В квартире, где жил мальчик вместе с отцом, были антисанитарные условия. Кроме того, холодильник пустовал. Отец, по данным полиции, часто употребляет спиртное и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и невыполнение родительских обязанностей.
Свою мать мальчик вообще не помнит, она не приезжала к нему в интернат и не проживает в семье с 2012 года.
Во время заседания суда подросток сказал, что находиться в интернате ему больше нравится, потому что там его кормят.
- Суд, всесторонне изучив материалы дела, допросив свидетелей, выслушав заключение прокурора, оценив представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу, что ограничение родителей в родительских правах будет соответствовать интересам ребенка и позволит обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, - уточнили в пресс-службе.
Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU