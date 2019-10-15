2019-10-15T14:15:40+03:00
Общество

Двух крымчан ограничили в родительских правах за равнодушие и злоупотребление спиртным

Ребенок сказал, что в интернате ему жить лучше
Надежда ДАЦЮК
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Свою мать мальчик вообще не помнитСвою мать мальчик вообще не помнитФото: "КП" Архив
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Жителей Красноперекопска ограничили в родительских правах на 12-летнего ребенка. Такое решение принял Красноперекопский районный суд, передает пресс-служба управления Судебного департамента в Республике Крым.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний ребенок с первого класса проходит обучение в школе-интернате. Все это время отец забирал мальчика только на каникулы, а на учебу возвращал с опозданием в несколько недель.

В квартире, где жил мальчик вместе с отцом, были антисанитарные условия. Кроме того, холодильник пустовал. Отец, по данным полиции, часто употребляет спиртное и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и невыполнение родительских обязанностей.

Свою мать мальчик вообще не помнит, она не приезжала к нему в интернат и не проживает в семье с 2012 года.

Во время заседания суда подросток сказал, что находиться в интернате ему больше нравится, потому что там его кормят.

- Суд, всесторонне изучив материалы дела, допросив свидетелей, выслушав заключение прокурора, оценив представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу, что ограничение родителей в родительских правах будет соответствовать интересам ребенка и позволит обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, - уточнили в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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