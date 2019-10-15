Верховный суд России на три года уменьшил срок наказания украинскому шпиону, осужденному в Крыму
На три года Верховный суд России снизил наказание для украинского шпиона, которого осудили в Крыму. Теперь Константину Давыденко вместо 10,5 лет нужно будет провести в колонии строгого режима 7.
Вообще статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, пишет «Интерфакс».
Напомним, задержали гражданина Украины в феврале 2018-го. Завербованный агент СБУ, он получил от своих кураторов задачу выведать как можно больше данных, составляющих государственную тайну.
После этого Верховный суд Крыма признал его виновным и назначил 10,5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU