2019-10-15T14:19:57+03:00
Общество

Верховный суд России на три года уменьшил срок наказания украинскому шпиону, осужденному в Крыму

Его задержали в 2018 году в Симферополе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: кадр из оперативной съемкиФото: кадр из оперативной съемки
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На три года Верховный суд России снизил наказание для украинского шпиона, которого осудили в Крыму. Теперь Константину Давыденко вместо 10,5 лет нужно будет провести в колонии строгого режима 7.

Вообще статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы, пишет «Интерфакс».

Напомним, задержали гражданина Украины в феврале 2018-го. Завербованный агент СБУ, он получил от своих кураторов задачу выведать как можно больше данных, составляющих государственную тайну.

После этого Верховный суд Крыма признал его виновным и назначил 10,5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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