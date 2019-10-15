Незаконная шерсть: Как в Евпатории ловили нелегальных торговцев

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-15T15:18:41+03:00

Эта проблема чаще всего обостряется в летний период. Фото: пресс-служба админситрации города

Реализуют товары на набережных и в скверах

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В Евпатории в ходе рейда сотрудники муниципального контроля зафиксировали несколько фактов незаконной торговли. В городской администрации отметили, что эта проблема чаще всего обостряется в летний период.

- Гости из южных республик приезжают на заработки в наш город и устраивают несанкционированную стихийную торговлю платками на набережных, в скверах и стихийных рынках, - отметили в администрации.

В этот раз у стихийщиков изъяли изделия из шерсти.

Решение о дальнейшей судьбе товара примет административная комиссия. Скорее всего, нарушители не смогут торговать на протяжении двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU