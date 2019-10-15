Незаконная шерсть: Как в Евпатории ловили нелегальных торговцев
В Евпатории в ходе рейда сотрудники муниципального контроля зафиксировали несколько фактов незаконной торговли. В городской администрации отметили, что эта проблема чаще всего обостряется в летний период.
- Гости из южных республик приезжают на заработки в наш город и устраивают несанкционированную стихийную торговлю платками на набережных, в скверах и стихийных рынках, - отметили в администрации.
В этот раз у стихийщиков изъяли изделия из шерсти.
Решение о дальнейшей судьбе товара примет административная комиссия. Скорее всего, нарушители не смогут торговать на протяжении двух месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU