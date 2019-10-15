Должности вице-премьера Крыма и министра сельского хозяйства хотят объединить

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-15T15:16:55+03:00

Кто займет это кресло пока неизвестно

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В Крыму хотят объединить должности зампредседателя Совмина Крыма и министра сельского хозяйства в одну. Об этом рассказал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

- В соответствии с законопроектом «Перечень государственных должностей в Республики Крым» предлагается дополнить новой должностью: заместитель председателя Совета министров РК - министр сельского хозяйства Крыма, - отметил Фикс, пишет Крымское информационное агентство.

Напомним, ранее было принято решение разделить должность председателя Совета министров и главы Крыма. На первую согласовали Юрия Гоцанюка, а главой республики снова стал Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU