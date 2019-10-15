Должности вице-премьера Крыма и министра сельского хозяйства хотят объединить
В Крыму хотят объединить должности зампредседателя Совмина Крыма и министра сельского хозяйства в одну. Об этом рассказал первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.
- В соответствии с законопроектом «Перечень государственных должностей в Республики Крым» предлагается дополнить новой должностью: заместитель председателя Совета министров РК - министр сельского хозяйства Крыма, - отметил Фикс, пишет Крымское информационное агентство.
Напомним, ранее было принято решение разделить должность председателя Совета министров и главы Крыма. На первую согласовали Юрия Гоцанюка, а главой республики снова стал Сергей Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU