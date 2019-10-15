Аксенов отсрочил доклад о планах правительства на ближайшие пять лет

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-15T15:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма перенес дату, когда планировалось озвучить доклад о планах правительства на пять лет. Планируется его дополнить и озвучить на следующей неделе, 23 октября.

Сергей Аксенов отметил, что причина такого решения заключается в необходимости уточнения объемов средств из федерального бюджета, которые планируется выделить республике в рамках различных программ.

- Мы не можем отделываться общими фразами, поэтому все цифры должны быть точными и выверенными, а документ – максимально конкретным и насыщенным, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU