Аксенов отсрочил доклад о планах правительства на ближайшие пять лет
Его планировалось озвучить 16 октября
Фото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:
Глава Крыма перенес дату, когда планировалось озвучить доклад о планах правительства на пять лет. Планируется его дополнить и озвучить на следующей неделе, 23 октября.
Сергей Аксенов отметил, что причина такого решения заключается в необходимости уточнения объемов средств из федерального бюджета, которые планируется выделить республике в рамках различных программ.
- Мы не можем отделываться общими фразами, поэтому все цифры должны быть точными и выверенными, а документ – максимально конкретным и насыщенным, - подчеркнул Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU