Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 16 октября
На полуострове по-летнему тепло
На полуострове приятная погодаФото: Юрий ЮГАНСОН
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В Симферополе 16 октября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 24…26°.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9…11 градусов, днем 19…21 градусов.
На Южном берегу Крыма также осадков не предвидится. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…15 градусов, днем 23…25 градусов.
В Керчи 16 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 20…22°.
ИСТОЧНИК KP.RU