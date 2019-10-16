2019-10-16T07:32:18+03:00
Общество

Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 16 октября

На полуострове по-летнему тепло
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На полуострове приятная погодаНа полуострове приятная погодаФото: Юрий ЮГАНСОН
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В Симферополе 16 октября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8…10°, днем 24…26°.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9…11 градусов, днем 19…21 градусов.

На Южном берегу Крыма также осадков не предвидится. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…15 градусов, днем 23…25 градусов.

В Керчи 16 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 20…22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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