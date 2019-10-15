Под Ялтой неизвестные вырубили краснокнижную фисташку
Нарушители погубили 15 деревьев
Фисташка занесена в Красную книгу. Фото: пресс-служба Минэкологии Крыма
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В селе Оползневое, под Ялтой, сотрудники Минприроды Крыма зафиксировали факт незаконной вырубки деревьев. Нарушители уничтожили 15 деревьев фисташки туполистной, которая занесена в Красную книгу России и Крыма.
Сотрудники министерства будут выяснять обстоятельства произошедшего: устанавливать виновных и привлекать их в ответственности.
Также возбуждено административное дело и проводится
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ИСТОЧНИК KP.RU