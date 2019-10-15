Под Ялтой неизвестные вырубили краснокнижную фисташку

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-15T17:10:40+03:00

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В селе Оползневое, под Ялтой, сотрудники Минприроды Крыма зафиксировали факт незаконной вырубки деревьев. Нарушители уничтожили 15 деревьев фисташки туполистной, которая занесена в Красную книгу России и Крыма.

Сотрудники министерства будут выяснять обстоятельства произошедшего: устанавливать виновных и привлекать их в ответственности.

Также возбуждено административное дело и проводится

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Если вы владеете информацией о нарушении природоохранного законодательства, просим сообщить по телефону «горячей линии» (3652) 51-39-94.

ИСТОЧНИК KP.RU