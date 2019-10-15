В поселки на Южном берегу Крыма проведут газ
Главгосэкспертиза одобрила план по строительству газопровода "Ялта – Форос – Севастополь". Новая магистраль позволит обеспечить газом села Южного берега Крыма.
- Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной точкой – проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Веселое", - рассказали в пресс - службе Главгосэкспертизы России.
Также уточняется, что средства на постройку выделят из бюджета государственного предприятия "Черноморнефтегаз". Сроки окончания работ пока что не раскрываются.
ИСТОЧНИК KP.RU