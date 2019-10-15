В поселки на Южном берегу Крыма проведут газ

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-15T17:27:20+03:00

Уже принято положительное заключение на строительство газопровода

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Главгосэкспертиза одобрила план по строительству газопровода "Ялта – Форос – Севастополь". Новая магистраль позволит обеспечить газом села Южного берега Крыма.

- Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной точкой – проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Веселое", - рассказали в пресс - службе Главгосэкспертизы России.

Также уточняется, что средства на постройку выделят из бюджета государственного предприятия "Черноморнефтегаз". Сроки окончания работ пока что не раскрываются.

ИСТОЧНИК KP.RU