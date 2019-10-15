2019-10-15T18:36:28+03:00
Общество

Из названия госкомитета при крымском правительстве убрали упоминание о депортации

Соответствующий указ подписал глава республики
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Название сменили на Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики КрымНазвание сменили на Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики КрымФото: Анна САДОВНИКОВА
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Согласно указу Сергея Аксенова от 15 октября 2019 года, один из комитетов при правительстве Крыма сменил свое название. В новой редакции было убрано упоминание о депортации.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства республики.

- Переименовать Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым в Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым, - сказано в тексте.

Несмотря на то, что указ уже вступил в силу, на сайте правительства название Государственного комитета пока что остается прежним.

Все мероприятия, связанные с переименованием комитета, должны быть завершены до 10 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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