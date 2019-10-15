2019-10-15T18:10:37+03:00
Общество

С начала года в Крыму собрали больше налогов на 3,5 миллиарда рублей

Этот показатель больше, чем в 2018 году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Но есть и отрицательные показателиНо есть и отрицательные показателиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

За девять месяцев в Крыму собрали на 3,5 миллиарда налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев, рост поступлений отмечается по всем уровням по отношению к 2018 года.

- Это результат как роста экономики, так и улучшения качества налогового администрирования со стороны налоговых органов. Плюсом к уровню прошлого года собрали 3,5 миллиарда рублей, - дополнил Наздрачев.

По его словам, основным источником доходов бюджета остается налог на доходы физлиц, прибыль, акцизы и на имущество.

Что касается отрицательный показатель работы, то с начала 2019 года задолженность возросла до 750 миллионов рублей.

- Приходится констатировать факт ослабления платежной дисциплины со стороны налогоплательщиков, - резюмировал Наздрачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд обязал сервисную компанию снизить тарифы на тепло для крымчан
Из названия госкомитета при крымском правительстве убрали упоминание о депортации
В поселки на Южном берегу Крыма проведут газ
В СИЗО Симферополя заключенный не дождался помощи врачей и умер
Под Ялтой неизвестные вырубили краснокнижную фисташку
Под Севастополем взорвался грузовик
Аксенов отсрочил доклад о планах правительства на ближайшие пять лет
Должности вице-премьера Крыма и министра сельского хозяйства хотят объединить
Незаконная шерсть: Как в Евпатории ловили нелегальных торговцев
Верховный суд России на три года уменьшил срок наказания украинскому шпиону, осужденному в Крыму
Двух крымчан ограничили в родительских правах за равнодушие и злоупотребление спиртным
В Крыму продлят льготный тариф на воду
Крымский татарин хочет вернуть себе дом, имея на руках только купчую 1905 года
Стало известно, когда в Симферополе начнется отопительный сезон
В одном из симферопольских парков появился «льготный день»
Крымская налоговая нашла двух нарушителей по роликам на YouTube
В Крыму тренируются экипажи «Терминаторов»: Самые яркие моменты учений
На мысе Фиолент в Севастополе спасатели 18 часов тушили горящий дом
Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинскому шпиону, пойманному в Крыму
Опасный гость может укусить: В Ялте поймали ночного «вампира»
В Крыму начались перебои со связью из-за нагрузки на сети мобильных операторов
Одна из самых популярных у туристов заброшенных усадеб России расположена в Севастополе
Погода в Крыму 15 октября: Будет жарко - почти как летом
За неделю симферопольские коммунальщики подлатали 10 улиц
В Крыму водитель «Форда» задавил 43-летнего пешехода