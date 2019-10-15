С начала года в Крыму собрали больше налогов на 3,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-15T18:10:37+03:00

Но есть и отрицательные показатели Фото: "КП" Архив

Этот показатель больше, чем в 2018 году

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За девять месяцев в Крыму собрали на 3,5 миллиарда налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев, рост поступлений отмечается по всем уровням по отношению к 2018 года.

- Это результат как роста экономики, так и улучшения качества налогового администрирования со стороны налоговых органов. Плюсом к уровню прошлого года собрали 3,5 миллиарда рублей, - дополнил Наздрачев.

По его словам, основным источником доходов бюджета остается налог на доходы физлиц, прибыль, акцизы и на имущество.

Что касается отрицательный показатель работы, то с начала 2019 года задолженность возросла до 750 миллионов рублей.

- Приходится констатировать факт ослабления платежной дисциплины со стороны налогоплательщиков, - резюмировал Наздрачев.

ИСТОЧНИК KP.RU