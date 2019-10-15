Суд обязал сервисную компанию снизить тарифы на тепло для крымчан

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-15T18:35:04+03:00

Некоторые жители Симферополя платили за тепло больше, чем полагается по закону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По требованию крымской прокуратуры Верховный Суд РФ признал незаконным тарифы на теплоснабжение, которые были приняты Госкомитетом по ценам и тарифам РК для ООО Сервисная компания "Комфорт".

- У потребителей, получавших в 2018 году услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения от ООО Сервисная компания «Комфорт», появилось право обратиться в указанную организацию для проведения перерасчета платы за услуги или возврата уплаченных денежных средств, - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Уточняется, что были исключены необоснованные расходы сервисной компании в размере 14 миллионов 340 тысяч рублей.

Тарифы на 2019 год для потребителей тепла на участке, который обслуживало данное общество, были снижены.

ИСТОЧНИК KP.RU