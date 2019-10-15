2019-10-15T23:53:39+03:00
Общество

Детские врачи не хотят переезжать в Севастополь даже за миллион

Дефицит сохраняется по 10 специальностям
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе не хватает детских врачей: и больницы, и поликлиники испытывают дефицит аж по 10 специальностям.

По данным городского департамента здравоохранения, мало в городе-герое педиатров, врачей приемного отделения, детских физиотерапевтов, офтальмологов, рентгенологов, а также пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей функциональной диагностики и гастроэнтерологов.

- Имеющиеся специалисты работают по совместительству. В то же время не дают нужного эффекта и усилия по привлечению специалистов из других регионов в виде единовременных компенсаций, - пишет ForPost.

А компенсации, надо сказать, немаленькие: если специальность дефицитная, то врач получит 1 миллион рублей за переезд в Севастополь, а фельдшер - 500 тысяч рублей. Кроме того, участковые терапевты и педиатры, врачи скорой получают региональную доплату в 5 тысяч рублей. Фельдшера "скорой" - 3 тысячи, а медсестры - 2,5 тысячи.

Привлекать докторов пытаются по всей России, идут переговоры с медицинскими университетами соседних регионов из ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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