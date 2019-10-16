Труба отвалилась и висит: Симферопольцы жалуются на проведенный капремонт
В социальной сети Facebook появился гневный пост о проведенном этим летом капитальном ремонте. Жительница одного из домов пишет, что после работ у дома по улице Гагарина отвалилась водосточная труба и осталась висеть над пешеходной дорожкой.
А внутри подъездов не укреплены решетки у окон, которые заменяли строители.
Решетки на окнах никто не укрепил. Фото: Facebook
Жители переживают, что туда может запросто упасть ребенок.
- Последствия закона, по которому тендер выигрывает самая дешевая компания. Делали жители Средней Азии, по-русски плохо говорили. А кто принимал работы? – возмущается автор поста Мария.
ИСТОЧНИК KP.RU