2019-10-16T08:44:54+03:00
Общество

Труба отвалилась и висит: Симферопольцы жалуются на проведенный капремонт

Его закончили этим летом
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Она повисла прямо над пешеходной дорожкой. Фото: FacebookОна повисла прямо над пешеходной дорожкой. Фото: Facebook
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В социальной сети Facebook появился гневный пост о проведенном этим летом капитальном ремонте. Жительница одного из домов пишет, что после работ у дома по улице Гагарина отвалилась водосточная труба и осталась висеть над пешеходной дорожкой.

А внутри подъездов не укреплены решетки у окон, которые заменяли строители.

Решетки на окнах никто не укрепил. Фото: Facebook

Решетки на окнах никто не укрепил. Фото: Facebook

Жители переживают, что туда может запросто упасть ребенок.

- Последствия закона, по которому тендер выигрывает самая дешевая компания. Делали жители Средней Азии, по-русски плохо говорили. А кто принимал работы? – возмущается автор поста Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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