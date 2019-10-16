2019-10-16T10:09:42+03:00
Происшествия

В Керчи 17 октября объявлен днем траура

Флаги в городе будут приспущены
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Почти год назад в городе произошла трагедияПочти год назад в городе произошла трагедияФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Четверг, 17 октября, в Керчи объявлен траурным днем. Это связано с годовщиной трагедии в политехническом колледже.

Год назад студент Владислав Росляков взорвал в учреждении бомбы, а потом начал расстреливать детей и преподавателей. Погиб 21 человек и больше 50 пострадали. Сам «стрелок» покончил с собой в библиотеке колледжа.

Завтра, 17 октября, в городе приспустят государственные флаги, СМИ отменят развлекательные передачи, телерадиовещания и публикации.

- Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, отменить этот день все развлекательные мероприятия, - сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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