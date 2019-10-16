В 2020 году в Крыму завершат строительство дворца водных видов спорта
Он будет находится в Симферопольском районе
На строительство выделено почти 2 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма
Изменить размер текста:
В следующем году в Крыму должны закончить строительство дворца водных видов спорта. Как рассказал директор Спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Юрий Карлов, он будет находиться в селе Живописное Симферопольского района.
- Сроки сдачи объекта - конец 2020 года. Там будет четыре бассейна, - дополнил он, пишут "РИА Новости Крым".
Как сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма, всего на строительство Центра выделено 1,6 миллиарда рублей.
Там можно будет заниматься синхронным плаванием, водным поло и возможно проведение различных соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU