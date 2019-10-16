В 2020 году в Крыму завершат строительство дворца водных видов спорта

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-16T10:07:50+03:00

На строительство выделено почти 2 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба Минспорта Крыма

Он будет находится в Симферопольском районе

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В следующем году в Крыму должны закончить строительство дворца водных видов спорта. Как рассказал директор Спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Юрий Карлов, он будет находиться в селе Живописное Симферопольского района.

- Сроки сдачи объекта - конец 2020 года. Там будет четыре бассейна, - дополнил он, пишут "РИА Новости Крым".

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма, всего на строительство Центра выделено 1,6 миллиарда рублей.

Там можно будет заниматься синхронным плаванием, водным поло и возможно проведение различных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU