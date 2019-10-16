Крымских фермеров оштрафовали на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-16T11:15:26+03:00

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Во время проверки специалисты из трех ведомств зафиксировали нарушение природоохранного законодательства. Крымские фермеры не соблюли его при обращении с отходами животноводства.

В результате виновных привлекли к административной ответственности и назначили штраф на общую сумму 200 тысяч рублей.

- Также им вынесли представления об устранении причин и условий, которые негативно воздействовали на окружающую среду, - рассказали в пресс-службе Минприроды Крыма.

Сотрудники министерства призвали сельхозпроизводителей соблюдать правила обращения с отходами и не загрязнять природу.

ИСТОЧНИК KP.RU