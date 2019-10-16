Крымских фермеров оштрафовали на 200 тысяч рублей
Во время проверки специалисты из трех ведомств зафиксировали нарушение природоохранного законодательства. Крымские фермеры не соблюли его при обращении с отходами животноводства.
В результате виновных привлекли к административной ответственности и назначили штраф на общую сумму 200 тысяч рублей.
- Также им вынесли представления об устранении причин и условий, которые негативно воздействовали на окружающую среду, - рассказали в пресс-службе Минприроды Крыма.
Сотрудники министерства призвали сельхозпроизводителей соблюдать правила обращения с отходами и не загрязнять природу.
ИСТОЧНИК KP.RU