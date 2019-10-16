2019-10-16T11:55:22+03:00
Общество

В Крыму неизвестному насекомому дали фамилию: Находка заинтересовала Европу

Ученый предполагает, что обнаруженный вид является эндемиком
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В Крыму открыли новый вид насекомого. Оно названо именем профессора Крымского федерального университета Константина Ефетова - Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг ученого в области биологии.

По данным пресс-службы КФУ, Негоцинтия Ефетова относится к классу Насекомые, отряду Чешуекрылые, семейству Стеклянницы.

Описание негоцинтии опубликовано в журнале Russian Entomological Journal. Его сделал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов.

По его словам, зарубежные коллеги в восторге от крымского открытия.

- Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. Efetovi, - сказал Олег Горбунов.

Ученый предполагает, что обнаруженный вид является эндемиком (обитает только на территории Крыма).

Специалисты продолжат изучать насекомое и особенности его распространения, чтобы позже разработать меры по охране биологического вида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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