Между Симферополем и Минводами на всю зиму продлили авиасообщение
Раньше оно осуществлялось только весной и летом
На маршруте работает авиакомпания "Азимут". Фото: пресс-служба аэропорта крымской столицы
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Впервые между Симферополем и Минводами продлят авиасообщение на всю зиму – до 25 марта 2020 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут».
Продажа билетов уже открыта.
- Прямые рейсы между городами будут выполнятся дважды в неделю, по средам и воскресеньям с 27 октября 2019 года по 25 марта 2020 года. Продолжительность полета составит около 1,5 часа, - рассказали в пресс-службе симферопольского аэропорта.
До этого времени полеты в Минеральные воды из Республики Крым были только весной и летом.
ИСТОЧНИК KP.RU