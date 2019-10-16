Между Симферополем и Минводами на всю зиму продлили авиасообщение

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-16T12:16:01+03:00

Раньше оно осуществлялось только весной и летом

Изменить размер текста: A A

Впервые между Симферополем и Минводами продлят авиасообщение на всю зиму – до 25 марта 2020 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут».

Продажа билетов уже открыта.

- Прямые рейсы между городами будут выполнятся дважды в неделю, по средам и воскресеньям с 27 октября 2019 года по 25 марта 2020 года. Продолжительность полета составит около 1,5 часа, - рассказали в пресс-службе симферопольского аэропорта.

До этого времени полеты в Минеральные воды из Республики Крым были только весной и летом.

ИСТОЧНИК KP.RU