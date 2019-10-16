На двух участках «Тавриды» уложили последний слой асфальта
На двух полосах трассы «Тавриды» от Феодосии до Белогорска завершили укладку последнего слоя асфальта. Осталось закончить аналогичные работы на съездах двух развязок в Белогорском районе: Холодная гора и Яблочная.
Как рассказал КП-Крым пресс-секретарь крымского строительного управления компании-подрядчика Григорий Назаров, по контракту дорогу сдадут в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. Тогда будет открыто четырехполосное движение на всех семи этапах.
- Фактически по дороге запустим машины в сентябре 2020 года. До этого времени все строительные работы завершаться, объект будет принимать комиссия, - уточнил Назаров.
Что касается восьмого этапа трассы, до Севастополя, то он сейчас находится в стадии проектирования.
ИСТОЧНИК KP.RU