2019-10-16T13:24:57+03:00
Общество

На двух участках «Тавриды» уложили последний слой асфальта

Завершаются основные работы, запланированные на 2019 год
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Строительная техника на федеральной трассеСтроительная техника на федеральной трассеФото: Анастасия ЖУКОВА
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На двух полосах трассы «Тавриды» от Феодосии до Белогорска завершили укладку последнего слоя асфальта. Осталось закончить аналогичные работы на съездах двух развязок в Белогорском районе: Холодная гора и Яблочная.

Как рассказал КП-Крым пресс-секретарь крымского строительного управления компании-подрядчика Григорий Назаров, по контракту дорогу сдадут в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. Тогда будет открыто четырехполосное движение на всех семи этапах.

- Фактически по дороге запустим машины в сентябре 2020 года. До этого времени все строительные работы завершаться, объект будет принимать комиссия, - уточнил Назаров.

Что касается восьмого этапа трассы, до Севастополя, то он сейчас находится в стадии проектирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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