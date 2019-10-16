Улов на 4 миллиона: Крымский браконьер наловил 46 тысяч креветок
Еще в августе в Красноперекопском районе Крыма был пойман браконьер. Мужчина незаконно вылавливал черноморскую травяную креветку. Теперь ему грозит тюремный срок.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму, браконьера поймали ночью в районе населенного пункта Курганное.
Житель поселка Ишунь был оснащен водолазным костюмом, резиновой лодкой и рыболовными сетями. В них правоохранители и нашли 46 тысяч экземпляров черноморской креветки. Сумма ущерба, который браконьер нанес государству, составляет больше 4,3 миллиона рублей.
По закону, стоимость одной незаконно выловленной креветки - 47 рублей, а если она была добыта в период запрета - 94 рубля.
Теперь крымчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU