Улов на 4 миллиона: Крымский браконьер наловил 46 тысяч креветок

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-16T12:56:37+03:00

Нарушителя поймали в Красноперекопском районе. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Мужчине грозит тюрьма или штраф в полмиллиона

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Еще в августе в Красноперекопском районе Крыма был пойман браконьер. Мужчина незаконно вылавливал черноморскую травяную креветку. Теперь ему грозит тюремный срок.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму, браконьера поймали ночью в районе населенного пункта Курганное.

Житель поселка Ишунь был оснащен водолазным костюмом, резиновой лодкой и рыболовными сетями. В них правоохранители и нашли 46 тысяч экземпляров черноморской креветки. Сумма ущерба, который браконьер нанес государству, составляет больше 4,3 миллиона рублей.

По закону, стоимость одной незаконно выловленной креветки - 47 рублей, а если она была добыта в период запрета - 94 рубля.

Теперь крымчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU