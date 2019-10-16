На благоустройство дворов Крыму выделят почти 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-16T13:11:01+03:00

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В 2020 году на благоустройство дворовых и общественных территорий выделят 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что деньги пойдут на те объекты, по которым уже есть проектно-сметная документация с положительным заключением от Главгосэкспертизы, пишет Крымское информационное агентство.

- Также мы уже согласовали с федеральным центром выделение 700 миллионов рублей на разработку проектной документации. Это нужно для того, чтобы в 2021-2022 году массово зайти на ремонт и благоустройство территорий по всему Крыму, - отметил Аксенов.

Кроме этого, глава подчеркнул, что нужно добиться стопроцентного освещения всех населенных пунктов.

Также актуальным остается вопрос о замене лифтового хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU