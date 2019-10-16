2019-10-16T13:11:01+03:00
Недвижимость

На благоустройство дворов Крыму выделят почти 3 миллиарда рублей

Деньги поступят в 2020 году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Отдельно выделят средства на подготовку проектной документацииОтдельно выделят средства на подготовку проектной документацииФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В 2020 году на благоустройство дворовых и общественных территорий выделят 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что деньги пойдут на те объекты, по которым уже есть проектно-сметная документация с положительным заключением от Главгосэкспертизы, пишет Крымское информационное агентство.

- Также мы уже согласовали с федеральным центром выделение 700 миллионов рублей на разработку проектной документации. Это нужно для того, чтобы в 2021-2022 году массово зайти на ремонт и благоустройство территорий по всему Крыму, - отметил Аксенов.

Кроме этого, глава подчеркнул, что нужно добиться стопроцентного освещения всех населенных пунктов.

Также актуальным остается вопрос о замене лифтового хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицы Симферополя дополнительно выйдет 10 автобусов
В Крымстате рассказали, как изменились цены в республике за месяц
Украинские националисты уверены, что незалежная вернет Крым в 2024 году
Обсчитали: Как симферопольцы переплачивали за вывоз мусора
Улов на 4 миллиона: Крымский браконьер наловил 46 тысяч креветок
На двух участках «Тавриды» уложили последний слой асфальта
Между Симферополем и Минводами на всю зиму продлили авиасообщение
В Крыму неизвестному насекомому дали фамилию: Находка заинтересовала Европу
Крымских фермеров оштрафовали на 200 тысяч рублей
Стали известны подробности смерти заключенного в симферопольском СИЗО
В 2020 году в Крыму завершат строительство дворца водных видов спорта
Корабль из Севастополя взял курс на Грецию
В Керчи 17 октября объявлен днем траура
Труба отвалилась и висит: Симферопольцы жалуются на проведенный капремонт
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 16 октября
Детские врачи не хотят переезжать в Севастополь даже за миллион
Суд обязал сервисную компанию снизить тарифы на тепло для крымчан
С начала года в Крыму собрали больше налогов на 3,5 миллиарда рублей
Из названия госкомитета при крымском правительстве убрали упоминание о депортации
В поселки на Южном берегу Крыма проведут газ
В СИЗО Симферополя заключенный не дождался помощи врачей и умер
Под Ялтой неизвестные вырубили краснокнижную фисташку