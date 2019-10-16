Обсчитали: Как симферопольцы переплачивали за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-16T14:00:08+03:00

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Прокуратура Симферополя обнаружила нарушения в области указания услуг по вывозу мусора. Напомним, с 1 января 2019 года за это отвечает предприятия «Крымэкоресурсы».

Но вот в ходе проверки ведомство установило, что жители платили одновременно и ЖСК № 38, которое управляло многоквартирным домом №44 по переулку Заводской.

- В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района в отношении председателя ЖСК № 38 возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение установленного порядка ценообразования», - сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Виновных привлекли к ответственности, они должны заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

А жителям осуществили перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU