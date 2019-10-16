2019-10-16T14:46:11+03:00
Политика

Украинские националисты уверены, что незалежная вернет Крым в 2024 году

Они подчеркнули, что на переговоры еще «придет» Кубань и Воронеж
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Крым воссоединился с Россией в 2014 годуКрым воссоединился с Россией в 2014 годуФото: "КП" Архив
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Националисты из Украины продолжают наблюдать за крымской границей, недалеко от пункта пропуска «Чонгар». Они растянули плакаты с надписью «Сначала Крым, затем Донбасс». Именно так они протестуют против «формулы Штайнмаера».

Один из них, идеолог акции «Crimea first» Евгений Карась подчеркнул, что правильная «формула Штайнмайера» начинается с Крыма, пишет ForPost.

Он уверен, что незалежной удастся вернуть полуостров в 2024 году.

- Я предвещаю, что Россия сейчас попала в такую дестабилизацию и турбулентность, что непонятно, когда она может рухнуть и когда к нам на переговоры побежит Кубань, Воронеж, в том числе и Крым, - выразил украинский националист свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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