Украинские националисты уверены, что незалежная вернет Крым в 2024 году
Националисты из Украины продолжают наблюдать за крымской границей, недалеко от пункта пропуска «Чонгар». Они растянули плакаты с надписью «Сначала Крым, затем Донбасс». Именно так они протестуют против «формулы Штайнмаера».
Один из них, идеолог акции «Crimea first» Евгений Карась подчеркнул, что правильная «формула Штайнмайера» начинается с Крыма, пишет ForPost.
Он уверен, что незалежной удастся вернуть полуостров в 2024 году.
- Я предвещаю, что Россия сейчас попала в такую дестабилизацию и турбулентность, что непонятно, когда она может рухнуть и когда к нам на переговоры побежит Кубань, Воронеж, в том числе и Крым, - выразил украинский националист свое мнение.
ИСТОЧНИК KP.RU