В Крымстате рассказали, как изменились цены в республике за месяц

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-16T15:00:30+03:00

Уменьшились тарифы на отопление и горячую воду

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За месяц в Крыму снизились потребительские цены и тарифы. Жители стали меньше платить за отопление и горячую воду.

Это, как пояснили в Крымстате, связано со снижением стоимости ряда транспортных услуг, удешевлением газа и бензина, а также с сезонным падением цен на услуги гостиниц и домов отдыха.

Что касается продуктов питания, то подешевели яблоки, морковь, огурцы, помидоры, бананы, и сахар. Но при этом подорожали апельсины, чеснок, капуста белокочанная свежая.

В тоже время стало дороже обучение в частных школах, в учреждениях профессионального и высшего образования, на курсах иностранных языков.

- За месяц подорожали отечественные сигареты и зарубежных торговых марок. Выросла стоимость услуг стирки и глажения белья, химчистки мужского костюма, - уточнили в счетном органе.

Также отмечается рост цен на зимнюю одежду и обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU