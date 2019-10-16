На улицы Симферополя дополнительно выйдет 10 автобусов
В ближайшее время на улицы Симферополя выпустят 10 новых автобусов. На сегодняшний день от предприятия «Горавтотранс» в столице курсирует 132 единицы транспорта.
- Полностью парк насчитывает 148 транспортных средств, то есть существует резерв. Планируем, что будет работать на маршрутах 142 автобуса, то есть еще 10 единиц добавим, - пояснил директор предприятия Денис Майор.
Сейчас решается вопрос, на какие именно направления нужно добавить автобусы.
Всего перевозчик обслуживает 15 городских маршрутов и 3 пригородных.
- Сейчас проводим анализ: на каких маршрутах не хватает автобусов, куда необходимо их добавить, - резюмировал Майор.
ИСТОЧНИК KP.RU