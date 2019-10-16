На улицы Симферополя дополнительно выйдет 10 автобусов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-16T15:29:56+03:00

Скорее всего, это будет большой и вместительный транспорт Фото: "КП" Архив

Их поставят на дефицитные маршруты

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В ближайшее время на улицы Симферополя выпустят 10 новых автобусов. На сегодняшний день от предприятия «Горавтотранс» в столице курсирует 132 единицы транспорта.

- Полностью парк насчитывает 148 транспортных средств, то есть существует резерв. Планируем, что будет работать на маршрутах 142 автобуса, то есть еще 10 единиц добавим, - пояснил директор предприятия Денис Майор.

Сейчас решается вопрос, на какие именно направления нужно добавить автобусы.

Всего перевозчик обслуживает 15 городских маршрутов и 3 пригородных.

- Сейчас проводим анализ: на каких маршрутах не хватает автобусов, куда необходимо их добавить, - резюмировал Майор.

ИСТОЧНИК KP.RU