Торговый центр «Куб» в Симферополе полностью снесли
В Симферополе подрядчик полностью демонтировал торговый центр «Куб» на площади Куйбышева.
Эту информацию подтвердил корреспонденту «КП-Крым» заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Калистратов.
Он отметил, что понадобится еще примерно неделя, чтобы вывезти мусор и строительные материалы.
После этого площадку уберут.
В будущем там сделают зеленую зону, на примере площади на Центральном рынке. Что касается других ларьков и магазинов, которые там стоят – проходят судебные разбирательства.
- Думаю, со временем их тоже там не будет. На этом месте сделаем зеленую зону, - резюмировал замначальника.
ИСТОЧНИК KP.RU