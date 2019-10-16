Торговый центр «Куб» в Симферополе полностью снесли

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-16T16:39:20+03:00

На уборку территории нужно еще около 10 дней Фото: Наталья Гоцанюк

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В Симферополе подрядчик полностью демонтировал торговый центр «Куб» на площади Куйбышева.

Эту информацию подтвердил корреспонденту «КП-Крым» заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Калистратов.

Он отметил, что понадобится еще примерно неделя, чтобы вывезти мусор и строительные материалы.

После этого площадку уберут.

В будущем там сделают зеленую зону, на примере площади на Центральном рынке. Что касается других ларьков и магазинов, которые там стоят – проходят судебные разбирательства.

- Думаю, со временем их тоже там не будет. На этом месте сделаем зеленую зону, - резюмировал замначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU