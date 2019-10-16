Осенняя сельхозярмарка пройдет в Симферополе 19 октября

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-16T17:01:56+03:00

Время проведения с 7.00 до 14.00. Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В ней поучаствует 250 крымских аграриев

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В субботу, 19 октября, в Симферополе пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. На ней свою продукцию представят 250 крымских аграриев.

- На продажу выставят более 200 тонн товаров, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Продукцию будут реализовывать по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных.

КОНКРЕТНО

Места проведения ярмарки 19 октября:

- ул. Севастопольская, 80/1 (дублирующий проезд);

- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка Службы автомобильных дорог);

- ул. Ракетная, 10 (парковка перед зданием КФУ им. Вернадского);

- ул. Киевская, 177 (напротив Академической гимназии).

Время проведения с 7.00 до 14.00.

Также в крымской столице запланировано еще два аналогичных мероприятия – 2 ноября и 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU