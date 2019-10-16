Осенняя сельхозярмарка пройдет в Симферополе 19 октября
В субботу, 19 октября, в Симферополе пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. На ней свою продукцию представят 250 крымских аграриев.
- На продажу выставят более 200 тонн товаров, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты, виноград, яйца, молоко, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, мед, консервацию, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Продукцию будут реализовывать по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных.
КОНКРЕТНО
Места проведения ярмарки 19 октября:
- ул. Севастопольская, 80/1 (дублирующий проезд);
- ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка Службы автомобильных дорог);
- ул. Ракетная, 10 (парковка перед зданием КФУ им. Вернадского);
- ул. Киевская, 177 (напротив Академической гимназии).
Время проведения с 7.00 до 14.00.
Также в крымской столице запланировано еще два аналогичных мероприятия – 2 ноября и 21 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU