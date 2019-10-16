В Севастополе задержали бывшего чиновника из правительства Овсянникова

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-16T17:06:03+03:00

Какие ему предъявлены обвинения, пока не известно

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Экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов был задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил КП-Крым источник в силовых структурах республики, знакомый с ситуацией, Тарасов был задержан в Севастополе в рамках уголовного дела.

В чем именно подозревают чиновника из правительства бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова – пока не сообщается. Однако известно, что делом занимаются сотрудники главного Следственного управления СК РФ.

Следует напомнить, что Михаил Тарасов возглавлял департамент с сентября 2017 года. В сентябре этого года чиновник был отправлен в отставку указом и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

ИСТОЧНИК KP.RU