2019-10-16T17:06:03+03:00
Происшествия

В Севастополе задержали бывшего чиновника из правительства Овсянникова

Какие ему предъявлены обвинения, пока не известно
Никита ПОЛЬКО
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Правоохранители задержали бывшего чиновникаПравоохранители задержали бывшего чиновникаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Экс-глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов был задержан сегодня сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщил КП-Крым источник в силовых структурах республики, знакомый с ситуацией, Тарасов был задержан в Севастополе в рамках уголовного дела.

В чем именно подозревают чиновника из правительства бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова – пока не сообщается. Однако известно, что делом занимаются сотрудники главного Следственного управления СК РФ.

Следует напомнить, что Михаил Тарасов возглавлял департамент с сентября 2017 года. В сентябре этого года чиновник был отправлен в отставку указом и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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