Аксенов рассказал, кто будет выбирать глав городов Крыма

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-16T17:23:02+03:00

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Сергей Аксенов подписал распоряжение, где назначил членов комиссий от правительства Крыма. Они будут следить за конкурсами на должность глав администраций в 20 городах.

В Ялте, Красноперекопске, Бахчисарайском, Черноморском и Красноперекопском районах кандидатов будет отбирать Дмитрий Полонский. В Керчи, Судаке и Армянске будет работать Игорь Михайличенко.

Вице-премьер правительства Юлия Жукова Крыма поможет выбрать мэра Алуште. В Евпатории будет работать Кабанов, а в Нижнегорском районе и Феодосии – Лариса Опанасюк.

В Симферопольском районе и Джанкое в комиссии будет сидеть Ирина Кивико, а в Саках и Сакском районе – Алла Пашкунова.

В Ленинском, Белогорском и Кировском районах это место займет Павел Королев.

ИСТОЧНИК KP.RU