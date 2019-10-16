Аксенов рассказал, кто будет выбирать глав городов Крыма
Сергей Аксенов подписал распоряжение, где назначил членов комиссий от правительства Крыма. Они будут следить за конкурсами на должность глав администраций в 20 городах.
В Ялте, Красноперекопске, Бахчисарайском, Черноморском и Красноперекопском районах кандидатов будет отбирать Дмитрий Полонский. В Керчи, Судаке и Армянске будет работать Игорь Михайличенко.
Вице-премьер правительства Юлия Жукова Крыма поможет выбрать мэра Алуште. В Евпатории будет работать Кабанов, а в Нижнегорском районе и Феодосии – Лариса Опанасюк.
В Симферопольском районе и Джанкое в комиссии будет сидеть Ирина Кивико, а в Саках и Сакском районе – Алла Пашкунова.
В Ленинском, Белогорском и Кировском районах это место займет Павел Королев.
ИСТОЧНИК KP.RU