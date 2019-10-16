2019-10-16T17:23:02+03:00
Политика

Аксенов рассказал, кто будет выбирать глав городов Крыма

Члены комиссий назначены в 20 муниципалитетов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: Facebook Сергея АксеноваФото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Сергей Аксенов подписал распоряжение, где назначил членов комиссий от правительства Крыма. Они будут следить за конкурсами на должность глав администраций в 20 городах.

В Ялте, Красноперекопске, Бахчисарайском, Черноморском и Красноперекопском районах кандидатов будет отбирать Дмитрий Полонский. В Керчи, Судаке и Армянске будет работать Игорь Михайличенко.

Вице-премьер правительства Юлия Жукова Крыма поможет выбрать мэра Алуште. В Евпатории будет работать Кабанов, а в Нижнегорском районе и Феодосии – Лариса Опанасюк.

В Симферопольском районе и Джанкое в комиссии будет сидеть Ирина Кивико, а в Саках и Сакском районе – Алла Пашкунова.

В Ленинском, Белогорском и Кировском районах это место займет Павел Королев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24