Фотофакт: На улицах Гурзуфа заметили дикого кабана
На улицах Гурзуфа бегает дикий кабан. Как сообщили пользователи социальных сетей, он напал на мужчину.
Скорее всего, животное хотело полакомиться колбасой.
После этого кабан захотел искупаться в море, пишет «Крымская газета».
На данный момент его пытаются поймать сотрудники МЧС для того, чтобы выпустить обратно в дикую природу.
- Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников, - рассказывает одна из местных жительниц.
Напомним, в Бахчисарайском районе в Большом каньоне заметили обезьянку. Сейчас животное пытаются поймать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU