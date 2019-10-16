2019-10-16T17:47:20+03:00
Общество

Фотофакт: На улицах Гурзуфа заметили дикого кабана

Его пытаются поймать сотрудники МЧС
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Он бегает и пугает людей. Фото: Дмитрий БутенкоОн бегает и пугает людей. Фото: Дмитрий Бутенко
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На улицах Гурзуфа бегает дикий кабан. Как сообщили пользователи социальных сетей, он напал на мужчину.

Скорее всего, животное хотело полакомиться колбасой.

После этого кабан захотел искупаться в море, пишет «Крымская газета».

На данный момент его пытаются поймать сотрудники МЧС для того, чтобы выпустить обратно в дикую природу.

- Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников, - рассказывает одна из местных жительниц.

Напомним, в Бахчисарайском районе в Большом каньоне заметили обезьянку. Сейчас животное пытаются поймать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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