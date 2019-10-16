Расстался с девушкой и задушил дедушку: Севастопольца подозревают в убийстве
В Севастополе 23-летнего жителя Гагаринского района обвинили в убийстве родного дедушки.
Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье "убийство".
По данным следствия, молодой человек жил вместе с дедушкой в доме на улице Рубежная. Юноша расстался с девушкой и был в плохом настроении. Его дед попытался переключить внимание внука и сказал, чтобы тот отремонтировал шкаф, а также давал советы.
Но внук не стал его слушать, а ударил своего родственника несколько раз бейсбольной битой по голове. Затем начал душить пенсионера ремнем. Дедушка не выдержал и скончался.
По решению суда внука заключили под стражу.
- Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе Следкома.
ИСТОЧНИК KP.RU