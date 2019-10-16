Расстался с девушкой и задушил дедушку: Севастопольца подозревают в убийстве

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-16T18:29:16+03:00

Конфликт произошел из-за того, что юноша не захотел слушать советы старших

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В Севастополе 23-летнего жителя Гагаринского района обвинили в убийстве родного дедушки.

Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю, возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье "убийство".

По данным следствия, молодой человек жил вместе с дедушкой в доме на улице Рубежная. Юноша расстался с девушкой и был в плохом настроении. Его дед попытался переключить внимание внука и сказал, чтобы тот отремонтировал шкаф, а также давал советы.

Но внук не стал его слушать, а ударил своего родственника несколько раз бейсбольной битой по голове. Затем начал душить пенсионера ремнем. Дедушка не выдержал и скончался.

По решению суда внука заключили под стражу.

- Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU