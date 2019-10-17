2019-10-17T07:12:47+03:00
Общество

Погода в Крыму 17 октября: до +25 градусов и облачно

Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе до +25 градусов.В Симферополе до +25 градусов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 17 октября будет облачно, воздух днем прогреется до +25 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня до +25 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе 17 октября днем до +20 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Будет дуть западный ветер до 10 метров в секунду.

На ЮБК сегодня днем столбики термометров покажут +24 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду. Без осадков.

В Керчи днем до +23 градусов. Днем подует восточный ветер до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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