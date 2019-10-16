2019-10-16T18:46:42+03:00
Общество

В Симферополе на 10 дней закроют бульвар Франко

Его будут ремонтировать
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Планируйте свой маршрут заранееПланируйте свой маршрут заранееФото: "КП" Архив
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В среду, 16 октября, в 22.00 в Симферополе запретят движение по бульвару Франко. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Нельзя будет ездить на участке от улицы Менделеева до Киевской.

Ограничение продлится до раннего утра 26 октября.

Городская администрация просит прощения за неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты и рассчитывать время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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