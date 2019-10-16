В Сакском районе «Газель» наехала на ребенка

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-16T19:07:14+03:00

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Днем 15 октября в Сакском районе Крыма 37-летний водитель на «Газели» наехал на девятилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, ребенок получил травмы в результате аварии.

- С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лобной области» пострадавшую доставили в больницу.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU