В Сакском районе «Газель» наехала на ребенка
Днем 15 октября в Сакском районе Крыма 37-летний водитель на «Газели» наехал на девятилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, ребенок получил травмы в результате аварии.
- С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лобной области» пострадавшую доставили в больницу.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU