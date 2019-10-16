Житель Евпатории заплатил за ужин в кафе сувенирными купюрами

СЕГОДНЯ 19:27 2019-10-16T19:31:35+03:00

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В Евпатории задержали мужчину, который расплатился в кафе сувенирными денежными купюрами. В принесенный счет посетитель положил тысячу рублей.

Администратор заведения немедленно вызвал наряд. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали предприимчивого гостя.

Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний местный житель. Его передали оперативникам для дальнейшего разбирательства.

-По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе Росгвардии Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU