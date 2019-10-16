Житель Евпатории заплатил за ужин в кафе сувенирными купюрами
В Евпатории задержали мужчину, который расплатился в кафе сувенирными денежными купюрами. В принесенный счет посетитель положил тысячу рублей.
Администратор заведения немедленно вызвал наряд. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали предприимчивого гостя.
Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 32-летний местный житель. Его передали оперативникам для дальнейшего разбирательства.
-По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ – «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе Росгвардии Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU