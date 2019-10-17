2019-10-17T08:45:52+03:00
Общество

Севастополь и Симферополь стали самыми популярными среди российских мужчин для осеннего отдыха

Дешевле всего отдыхать в Ростове-на-Дону
Надежда ДАЦЮК
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Российские мужчины в октябре чаще всего бронируют жилье в Симферополе, Севастополе, в портовом Новороссийске и других городах.

Такие данные опубликовал российский сервис бронирования жилья tvil.ru.

Кроме того, в первую десятку попали город-курорт Кисловодск, горный курорт Шерегеш в Кемеровской области, город Лахденпохья на берегу Ладожского озера в Карелии, а также Санкт-Петербург, Москва, Казань и Ростов-на-Дону.

Отдыхающие мужчины чаще всего бронируют жилье без детей и женщин на период от двух до девяти суток. На проживание они тратят от 850 до 3,5 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего мужчинам отдыхать в конце осени в Ростове-на-Дону: здесь аренда жилья для отдыха обойдется 850 рублей, в среднем. Дороже всего — в Москве (3,5 тысячи рублей в сутки) и в Лахденпохья (3,3 тысячи рублей в сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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