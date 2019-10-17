В Крыму задержали иностранца, которого подозревают в сбыте синтетических наркотиков
Крымские полицейские задержали 46-летнего иностранца, которого подозревают в сбыте наркотиков. Оказалось, что у него было больше 150 тайников с опасным вещество с нескольких городах полуострова.
Оперативники обыскали его съемную квартиру. Там нашли пакеты, пищевые контейнеры и пластиковые колбы с мефедроном, метамфетамином, а также другими смесями.
Общая масса изъятых наркотических веществ у мужчины превысила два килограмма.
Также у подозреваемого обнаружили мобильный телефон, там сохранилась переписка, которая касалась продажи наркотиков. В нем были фотографии мест «закладок» на улицах городов, а также банковские карты с большими суммами на счетах.
Против мужчины возбуждено уголовное дело.
- Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, связано с лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Подозреваемый заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU