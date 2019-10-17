2019-10-17T09:43:40+03:00
Происшествия

В Крыму задержали иностранца, которого подозревают в сбыте синтетических наркотиков

У него были тайники с нескольких городах Крыма
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по РКПодозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по РК
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Крымские полицейские задержали 46-летнего иностранца, которого подозревают в сбыте наркотиков. Оказалось, что у него было больше 150 тайников с опасным вещество с нескольких городах полуострова.

Оперативники обыскали его съемную квартиру. Там нашли пакеты, пищевые контейнеры и пластиковые колбы с мефедроном, метамфетамином, а также другими смесями.

Общая масса изъятых наркотических веществ у мужчины превысила два килограмма.

Также у подозреваемого обнаружили мобильный телефон, там сохранилась переписка, которая касалась продажи наркотиков. В нем были фотографии мест «закладок» на улицах городов, а также банковские карты с большими суммами на счетах.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

- Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, связано с лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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