К крымчанам в квартиры начали ходить мошенники, предлагающие подключить «цифра» за плату

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-17T10:03:01+03:00

В Мининформе РК напомнил, что переход на цифровое вещание полностью бесплатный

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После перехода на цифровое телевидение в Крыму активизировались мошенники, которые навязывают потребителям свои платные услуги. Об этом сообщил заместитель министра внутренней внутренней политики, информации и связи Крыма.

По его словам, представители кабельных компаний воспользовались тем, что не все разобрались, каким образом можно перейти на цифровое вещание. Мошенники ходят по квартирам, предлагая за плату подключиться к кабельному телевидению, без которого якобы не будет работать «цифра».

- Более того, недавно один из таких «специалистов» даже позвонил на «горячую линию» и стал предлагать свои услуги, - рассказал замминистра.

Вадим Первых напомнил, что все 27 телеканалов, которые входят в три мультиплекса цифрового телевидения, распространяются бесплатно. Крым полностью перешел на «цифру» 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU