К 2023 году все детские сады и школы Крыма оборудуют пожарной сигнализацией

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-17T10:38:55+03:00

Нельзя допустить повторения жуткой трагедии в Керчи Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Также во всех учреждениях будет видеонаблюдение

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал данные по обеспечению безопасности в школах и детсадах республики.

Доклад он подготовил по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже в Керчи.

- Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Бессмысленное и жестокое преступление потрясло не только Крым, но и всю Россию, - высказался Аксенов.

Также он выразил соболезнования родным и близким.

После этого Аксенов сообщил, что к 2023 году во всех детских садах установят систему пожарной безопасности. А к 2021 году она будут работать уже во всех школах.

Еще глава республики отметил, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия.

- В Правительство РФ направлено соответствующее обращение. Надеемся на положительный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU