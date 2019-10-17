К 2023 году все детские сады и школы Крыма оборудуют пожарной сигнализацией
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал данные по обеспечению безопасности в школах и детсадах республики.
Доклад он подготовил по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже в Керчи.
- Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Бессмысленное и жестокое преступление потрясло не только Крым, но и всю Россию, - высказался Аксенов.
Также он выразил соболезнования родным и близким.
После этого Аксенов сообщил, что к 2023 году во всех детских садах установят систему пожарной безопасности. А к 2021 году она будут работать уже во всех школах.
Еще глава республики отметил, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия.
- В Правительство РФ направлено соответствующее обращение. Надеемся на положительный ответ.
ИСТОЧНИК KP.RU