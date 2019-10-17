2019-10-17T10:38:55+03:00
Общество

К 2023 году все детские сады и школы Крыма оборудуют пожарной сигнализацией

Также во всех учреждениях будет видеонаблюдение
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Нельзя допустить повторения жуткой трагедии в КерчиНельзя допустить повторения жуткой трагедии в КерчиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал данные по обеспечению безопасности в школах и детсадах республики.

Доклад он подготовил по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже в Керчи.

- Сегодня мы вспоминаем жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. Бессмысленное и жестокое преступление потрясло не только Крым, но и всю Россию, - высказался Аксенов.

Также он выразил соболезнования родным и близким.

После этого Аксенов сообщил, что к 2023 году во всех детских садах установят систему пожарной безопасности. А к 2021 году она будут работать уже во всех школах.

Еще глава республики отметил, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия.

- В Правительство РФ направлено соответствующее обращение. Надеемся на положительный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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