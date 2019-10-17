2019-10-17T11:03:57+03:00
Происшествия

В память о жертвах трагедии в политехническом колледже Керчи установили памятный знак

Жители и студенты возложили цветы и почтили память погибших
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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После трагедии колледж восстановилиПосле трагедии колледж восстановилиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Около стен политехнического колледжа открыли памятный знак, посвященный жертвам трагедии 17 октября 2018 года.

В тот осенний день, год назад студент колледжа взорвал, а потом расстрелял преподавателей и учащихся. А сам покончил с собой в библиотеке учебного заведения. В результате погиб 21 человек, больше 50-ти пострадали.

- Возложение цветов к памятному камню началось в Керчи в 8.30 утра. Все присутствующие почтили память погибших, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе Минобраза Крыма.

Около камня стоит табличка с надписью: «В нашей памяти ваш светлый образ… Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года».

В мероприятии приняли участие вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко и министр образования Крыма Наталья Гончарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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