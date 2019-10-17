В память о жертвах трагедии в политехническом колледже Керчи установили памятный знак
Около стен политехнического колледжа открыли памятный знак, посвященный жертвам трагедии 17 октября 2018 года.
В тот осенний день, год назад студент колледжа взорвал, а потом расстрелял преподавателей и учащихся. А сам покончил с собой в библиотеке учебного заведения. В результате погиб 21 человек, больше 50-ти пострадали.
- Возложение цветов к памятному камню началось в Керчи в 8.30 утра. Все присутствующие почтили память погибших, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе Минобраза Крыма.
Около камня стоит табличка с надписью: «В нашей памяти ваш светлый образ… Студентам и сотрудникам Керченского политехнического колледжа, погибшим при трагических событиях 17 октября 2018 года».
В мероприятии приняли участие вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко и министр образования Крыма Наталья Гончарова.
ИСТОЧНИК KP.RU