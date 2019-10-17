На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-17T11:57:53+03:00

У девочки перелом руки. Фото: скриншот из видео

Она неожиданно выскочила на дорогу

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В Симферополе на улице Лермонтова легковой автомобиль сбил девочку. Она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

- Водитель не заметил из-за автомобиля, который ехал навстречу, и сбил девочку, - поясняет очевидец.

Пользователи соцсети подчеркнули, что родители должны проводить беседы с детьми по правильному переходу проезжей части.

- В этом месте постоянно родители с детьми бегают через дорогу, в школу №3. Кто же детей научит, как не родители? Два пешеходных перехода в 100 метрах в каждую сторону, но также быстрее, - сетует подписчица Ирина.

Сообщается, что у девочки перелом руки.

ИСТОЧНИК KP.RU