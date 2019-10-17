На улице Лермонтова в Симферополе сбили девочку
В Симферополе на улице Лермонтова легковой автомобиль сбил девочку. Она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
- Водитель не заметил из-за автомобиля, который ехал навстречу, и сбил девочку, - поясняет очевидец.
Пользователи соцсети подчеркнули, что родители должны проводить беседы с детьми по правильному переходу проезжей части.
- В этом месте постоянно родители с детьми бегают через дорогу, в школу №3. Кто же детей научит, как не родители? Два пешеходных перехода в 100 метрах в каждую сторону, но также быстрее, - сетует подписчица Ирина.
Сообщается, что у девочки перелом руки.
ИСТОЧНИК KP.RU