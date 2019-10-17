Привязал к телу: На границе с Крымом задержали украинца с марихуаной

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-17T15:19:31+03:00

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму

У него обнаружили четыре свертка наркотиков

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60-летний житель Геническа, гражданин Украины, пытался провезти в Крым наркотики. Его задержали пограничники в ходе досмотра.

С помощью служебной собаки удалось обнаружить четыре свертка, которые он закрепил к телу липкой лентой. В ней находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно марихуана.

- Общая масса найденных предметов составила более 250 граммов, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU