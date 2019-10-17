2019-10-17T17:26:33+03:00
Общество

Фотофакт: На набережной в Судаке зацвел банан

Этому способствует теплая осень
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Это - тропическое растение. Фото: скриншот из видеоЭто - тропическое растение. Фото: скриншот из видео
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Очевидцы сняли на видео цветение бананов на набережной в Судаке. Это немало удивило местных жителей, ведь на улице уже октябрь, а банан - это топическое растение.

Как рассказала «КП-Крым» директор Ботсада КФУ им. Вернадского Анна Репецкая, на это повлияла длинная и теплая осень.

- Есть такое понятие как «сумма эффективных температур». То есть, которая накапливается в течение сезона. Для того, чтобы растение перешло в цветение, ему нужны определенные показатели. Конечно, тропическим и субтропическим нужно больше, а у нас они, как правило, не успевают цвести, - отметила Репецкая.

Но в этом году сентябрь и октябрь оказались теплыми, поэтому банан накопил для себя определенную температуру и перешел к цветению.

Кстати, такое же растение есть и в ботаническом саду Симферополя. Но вот ни разу за три года оно не цвело. Отмечается, что его парку подарил частный коллекционер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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